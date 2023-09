San Leucio del Sannio . Successo straordinario per la terzadella 'Pedalata Sannita' organizzata il 10 Settembre dall'associazione 'Nuovo Pedale ...ed Arpaise. I bambini sono stati ...... passando per Beltiglio e San Giovanni di, prima di ritornare al punto di partenza dopo 12 km. E' questo il percorso riconfermato per la terzadella 'Pedalata Sannita' organizzata ...San Leucio del Sannio . Successo straordinario per la terzadella 'Pedalata Sannita' organizzata il 10 Settembre dall'associazione 'Nuovo Pedale ...ed Arpaise. I bambini sono stati ...... passando per Beltiglio e San Giovanni di, prima di ritornare al punto di partenza dopo 12 km. E' questo il percorso riconfermato per la terzadella 'Pedalata Sannita' organizzata ...

A Ceppaloni la IX edizione del concorso 'Antigone': i premiati anteprima24.it

Ceppaloni, 15 e 16 settembre la II edizione del Ver Sacrum Biker ... LabTV

Sabato 9 settembre si è svolta al Chiostro Sant’Antonio di Ceppaloni, la premiazione della nona edizione del Premio Letterario dedicato alla narrativa e alla poesia, organizzato dall’Associazione ...Sabato 9 settembre si è svolta al Chiostro Sant’Antonio di Ceppaloni, la premiazione della nona edizione del Premio Letterario dedicato alla narrativa e alla poesia, organizzato dall’Associazione Anti ...All’indomani della prima edizione del Ver Sacrum Biker Fest, svoltasi nel settembre del 2022, il Presidente del Moto Club Legio Linteata FMI, Lino Altieri, lo aveva promesso: gli iscritti avrebbero in ...