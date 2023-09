90 anni Pietrangeli | la festa a Bologna in Coppa Davis

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un grande applauso da parte di tutta la Unipol Arena diha accompagnato oggi, mercoledì 13 settembre, l'ingresso in campo di Nicola. L'icona del tennis italiano lunedì 11 settembre ha compiuto 90e in suo onore si è tenuta una serata al Circolo Canottieri a Roma. Non...

Leggi anche - NICOLA, I 90DI UN'ICONA DELLO SPORT Ha vinto due medaglie ai Giochi del Mediterraneo del 1963 a Napoli, oro in singolare e bronzo in doppio con Orlando Sirola, e il ...... quello (presunto) di Sinner, le sortite evitabili di nonnoa cui tutti però vogliamo ... Matteo Arnaldi da Sanremo, a 22è pronto per il primo giorno di scuola in Coppa Davis. Gli ...Novanta bambini per celebrare i novant'di un'icona del tennis italiano. L'esordio dell'Italia nella fase a gironi della Coppa Davis ...i festeggiamenti per il compleanno di Nicola. Dopo ..., che sarà a Bologna come primo sostenitore, ha espresso il suo parere circa le possibilità di passaggio del turno: 'Dopo dieciin cui siamo stati mantenuti dalle ragazze che hanno ...

Pietrangeli compie 90 anni: "Che onore la chiamata di Mattarella" Sky Sport

Pietrangeli, 90 bambini per i 90 anni: la festa a Bologna - VIDEO SuperTennis

Il match di Coppa Davis tra Italia e Canada all'Unipol Arena di Bologna "è l'ennesimo" momento d'oro per il tennis italiano, "non è la prima occasione nella quale riuscire a misurare quello che il ten ...Scendono le luci alla Unipol Arena. Al centro, sul campo, a mezz'ora da Italia-Canada, Nicola Pietrangeli. Dalle tribune, addobbate con le ...La leggenda del tennis azzurro, che sarà a Bologna per sostenere l'Italia in Coppa Davis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.