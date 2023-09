777 Partners non si ferma | vicino l’acquisto dell’Everton

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La galassia 777non sembrarsi. La holding, già proprietaria del Genoa e di altre società nel mondo, è vicina all’acquisizione di un altro club, l’Everton, come riporta Sky Sport. Le trattative avevano subito un rallentamento, ma i contatti sono ripresi. 777è proprietaria del Genoa dal 23 settembre 2021. Inoltre, la società di Miami controlla anche l’Hertha Berlino in Germania, il Vasco da Gama in Brasile, lo Standard Liegi in Belgio, il Red Star FC in Francia, il Siviglia FC in Spagna e il Melbourne Victory FC in Australia. Adesso sembra tutto pronto per lo sbarco in Premier League. SportFace.

La trattativa, partita a febbraio, si era bloccata: negli ultimi giorni nuova ...

GENOVA - Il gruppo 777 Partners proprietario del Genoa che oggi ha lanciato un bond per l'investimento sul progetto di un campo e non solo per il settore giovanile rossoblu, vuole chiudere per ...