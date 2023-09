“30 anni di galera!” Lo sfogo di Cruciani sul caso del pm di Brescia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha espresso le sue considerazioni, senza risparmiare parole dure, sulla sentenza emessa dal Tribunale di, sulla moda di pubblicare scontrini sul web e sulle dichiarazioni di un calciatore del Napoli. “Allora cominciamo con il tribunale di” ha esordito. “Un uomo del Bangladesh è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della sua ex moglie italiana. Stando alle accuse, la donna era stata trattata da schiava, picchiata e umiliata, costretta all’annullamento totale sotto la costante minaccia di essere portata in Bangladesh. Il giudice ha deciso per l’assoluzione perché, secondo lui, tale comportamento sarebbe il frutto della cultura dell’imputato, non della sua volontà di annullare la moglie per affermare la ...

1 ora e 43 minuti LA TRAMA Nikita è una barbona tossica che finisce indopo una rapina ... PERCHE' VEDERLO perchè a 30di distanza rimane il film migliore di Besson, un action movie molto ...... con l'invito corale a 'buttare via la chiave' e a fare 'marcire in' chiunque sia incorso in ... e che se hanno meno di 14non c'è né processo né prigione, seppure siano previste misure di ...Sono passati tre mesi da quando ha visto per l'ultima volta sua figlia Kata (cinque), e da ... L'altro, 19, è inin Perù per fatti di droga. Sarebbe ritornato in Sudamerica lasciando una ...... ma non è riuscita anche a causa del suo discusso passato come Procuratore che mandava in... Così stando le cose la riedizione di un duello come già lo vedemmo le presidenziali di quattrofa ...

Il rapper Simba La Rue rischia quattro anni e mezzo di carcere MilanoToday.it

Simba La Rue rischia 4 anni e mezzo di carcere Billboard Italia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Pestaggi, assedi, minacce di morte: eccolo il vero far west. Sollecitato dall’indignazione dei media che poi si indignano se qualcuno si indigna un po’ troppo ...Le bozze del decreto per trattare i delinquenti ragazzini come i criminali adulti sono solo propaganda: in Italia le leggi sui minori che delinquono ci sono già e sono ottime ...