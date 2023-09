2024 | l' anno nero del mattone

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Se la casa era l’investimento per eccellenza per gli italiani, oggi troppe incognite lo rendono a rischio: le imposizioni green dell’Europa, il bluff delle migliorie energetiche, le regole sugli affitti che tutelano più gli inquilini morosi che i proprietari... Sarà un autunno difficile per il mercato immobiliare, che prepara a unaltrettanto problematico. Ilsta vivendo forse il periodo peggiore della sua storia. Da investimento numero uno per gli italiani, è diventato una sorta di iattura per chi lo possiede e per chi lo vorrebbe acquistare. Il segnale della profonda crisi del settore è certificato dal crollo dei valori, dal rallentamento delle compravendite, dall’aumento esponenziale degli affitti. Normalmente la casa dovrebbe beneficiare dei periodi di alta inflazione, come è stato in passato, per mettere a riparo investimenti e ...