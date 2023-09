19enne stuprata | dopo la denuncia picchiata dal suo ex

Leggi su notizie

(Di mercoledì 13 settembre 2023), la vittimalaè statain strada da parte del suo ex fidanzato Uno degli indagati dello stupro di Palermo, ai danni di una ragazza di 19 anni, avrebbe detto testuali parole: “Ti giuro, stasera mi giro tutta la via Libertà, mi porto lanella borsetta e le dico: ‘Guarda cosa mi hai fatto’ e poi le do una testata nel naso, le chiudo le narici con una testata“. Una“vendicata”. Non da parte degli indagati però, ma dal suo ex fidanzato. Lo stesso che l’avrebbe incontrata al ‘Borgo Vecchio’ la sera dell’8 agosto. Stupro Palermo (Ansa Foto) Notizie.comTanto è vero che l’avrebbein strada. In merito a questa vicenda sta indagando anche la Procura di Palermo. A quanto pare il giovane avrebbe ...