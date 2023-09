13 settembre 1987 | la prima panchina in Serie A di Sacchi VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

Il debutto di Arrigo Sacchi in Serie A come allenatore

Il 13 settembre 1989 è una data importante per la storia del calcio italiano: Arrigo Sacchi debutta come allenatore in Serie A. La sfida è Pisa-Milan ed il presidente Berlusconi ha deciso di affidarsi al tecnico ex Parma per far tornare i rossoneri sul tetto d'Italia, d'Europa e del Mondo. Una scelta che poteva sembrare azzardata ma che si rivelò, invece, azzeccata. In quella partita, il Diavolo ebbe più difficoltà del previsto ma riuscì a vincere per 3-1 grazie alle reti di Donadoni, Gullit e van Basten. Ha così inizio l'avventura del tecnico di Fusignano nel massimo campionato.