Zelensky: il reddito dei funzionari ucraini sia pubblico da subito Agenzia askanews

Kiev: nelle regioni occupate costretti a votare con le armi. Attacchi russi, quattro morti - La Francia condanna le "elezioni-farsa" della Russia nelle zone occupate in Ucraina - La Francia condanna le "elezioni-farsa" della Russia nelle zone occupate in Ucraina RaiNews

Roma, 12 set. (askanews) - Le dichiarazioni dei redditi e il patrimonio dei funzionari ucraini devono essere rese pubbliche, subito e senza eccezioni. Lo ha chiesto il presidente ucraino Volodymyr Zel ...Zelensky: «I nostri porti bruciano, basta limiti Ue a grano». Elezioni nelle zone occupate, gli americani: «La Russia fabbricherà i risultati». Blinken a Kiev ...Umerov nuovo ministro della Difesa ucraino. Le truppe russe via da Robotyne. Esplosioni a Kiev, Odessa, Zaporizhzhia. Un morto negli attacchi al porto di ...