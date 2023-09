Youtuber italiano scompare nel nulla a New York | appello social per ritrovare Kazuosan video

(Di martedì 12 settembre 2023) Sono ore di apprensione per la sorte di Cosimo Corrado,salernitano scomparso misteriosamente a New, dove era atterrato da pochi giorni: il giovane, che è noto in Rete con il soprannome die che su YouTube vanta oltre un milione di follower, non dà sue notizie da ormai 72 ore. Sabato pomeriggio, come riporta il giornale on line La voce di New, il ventunenne si trovava a Manhattan: da quel momento, la famiglia non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. LEGGI ANCHE Morto d'infarto Omar Palermo: era diventato una star di Youtube per le sue "abbuffate" () Napoli, sposo geloso aggredisce il cantante al matrimonio: "Stai guardando mia moglie!" () Da alcune ore sul web circolano numerosi appelli rivolti a chiunque abbia sue notizie, ...

È unoed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie ", si legge nel messaggio della famiglia. " Sabato sera era ...Salerno . Cosimo Corrado,'Kazusan' scomparso da 2 giorni a New York. Il giallo della telefonata: ha risposto uno sconosciuto Sono ore di apprensione per Cosimo Corrado , 21enne salernitano e noto, ...Questo popolare, con oltre un milione di iscritti sulla piattaforma, si troverebbe ... L'appello della famiglia Nell'appello diffuso sia inche in inglese, viene invitato chiunque ...E ancora: tre Porsche 918 Spyder, due Ford GT (una portata dalloShmee), Aston Martin ... quarta posizione per la Bugatti EB110 di un collezionista. Dulcis in fundo, sul green ...

YouTuber italiano scomparso a New York, gli ultimi video pubblicati sui social La7

Kazuosan, il giovane youtuber italiano è scomparso a New York: “Messaggi strani, stato confusionale Il Fatto Quotidiano

Il cantante che sta per inaugurare il suo primo grande festival, spiega: «Sono contento, da uomo, di aver raccontato la mia storia e di averla messa in una canzone. Mentre la vivevo mi sembrava normal ...È scomparso da giorni Cosimo Corrado, lo YouTuber di Salerno famoso in internet con il nick Kazuosan. Non si hanno più notizie del 21enne che si troverebbe a Ney York ed è seguito da oltre un milione ...Il numero uno della compagnia ha inoltre dichiarato che il decreto "è stupido e idiota, ridurrà i voli aumentando le tariffe" ...