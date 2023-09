Yamaha Neo' s | conquista la città con un euro al giorno

(Di martedì 12 settembre 2023) Compatto, con un motore elettrico e due fari tondi che riportano alla mente uno scooter che 25 anni fa aveva lo stesso nome, è lo scooter cheha scelto per rendere accessibile a tutti la ...

... è lo scooter cheha scelto per rendere accessibile a tutti la mobilità urbana. È agilissimo,... Per muoversi con in's non è necessario essere motociclisti esperti; è leggero, si infila e si ...Una coppia di- sposi, Graziella Parente di 31 anni e Francesco Piccolino di 33, rispettivamente di Coreno Ausonio e di Ausonia, stava viaggiando a bordo di una motoquando si è scontrata ...Ci siamo solo noi,Sora che riprende suo padre poco prima della sua scomparsa nell'autunno del ... A separarlo dalla stessa c'è la sua musica e un pianofortebianco , con una lunga fila di ...

[VIDEO] Ha ancora senso comprare un cinquantino Rispondiamo ... Moto.it

Dopo due mesi in calo, il mercato delle due ruote elettriche si risveglia ad agosto e segna un + 15,4% con 682 veicoli. Vediamo assieme la top 10 aggiornata ...Lo scooter è visibile a Genova Campi in Via Renata Bianchi 109 presso il nostro punto vendita dell'usato nei seguenti orari: da lun. a ven. dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18 ...