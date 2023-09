X Factor | la nuova edizione riparte con “l’elefante” Morgan

(Di martedì 12 settembre 2023) X2023, da giovedì 14 settembre su Sky Uno Oggi, presso il Teatro Litta di Milano, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dellastagione di Xe, come ampiamente prevedibile, gli occhi (e le orecchie) di tutti gli astanti erano per Marco Castoldi in arte. Ci ha pensato subito Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, a spazzare via ogni dubbio: Sky si dissocia dalle parole di, ma lui sarà giudice di Xanche ai live perché sia la pay tv di Comcast che Fremantle, che produce il format, credono nelle scuse e nel pentimento del cantautore che, per dare seguito alle parole “che hanno un peso e sono importanti” (cit.), ha donato metà del suo cachet di Xa Casa ...

Ambra, Fedez, Dargen D'Amico e Morgan, insieme ai dirigenti di Sky e Fremantle, sono saliti sul palco del Teatro Litta di Milano per presentare le novità dellastagione. Alla presentazione dellastagione di X, come prevedibile, ha tenuto banco Morgan . Intendiamoci, non in versione genio e sregolatezza come al solito. Semplicemente la sua stessa presenza ha fatto notizia per più ...

La conduttrice Francesca Michielin e il giudice Morgan parteciperanno ai live di X Factor 2023, in partenza il 26 ottobre. Lo hanno assicurato i vertici di Sky presentando la nuova edizione del progra ...