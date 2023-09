X Factor | Fedez a FQMagazine | “Ero alle prese con le cure per il fuoco di Sant’Antonio | per questo non ho replicato a Morgan Basta parlarne”

(Di martedì 12 settembre 2023) Quando mancano poche ore al debutto di X, giovedì 14 settembre su SkyUno,parla condel perché non abbia risposto adopo la ‘sparata’ fatta dal cantautore al concerto di Selinunte. La ‘data live’ è ormai famigerata: il cantautore, durante una sfuriata contro il pubblico, ha usato parole irripetibili e ha poi chiesto scusa. Nel suo attacco durante il Festival della Bellezza di Selinunte,ha pregato il pubblico “bifolco” di andare a vedere gli spettacoli die Marracash, perché lui è una “persona non un personaggio”. E se il rapper di “Persona” (il disco di Marrachash si chiama così, ndr) ha risposto a tono, così non ha fatto: “Non ho risposto aperché ero...

, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, oltre a Morgan, la squadra dei giudici. Dopo le ... Per la prima volta nella storia di X, i giudici sceglieranno direttamente i 12 artisti protagonisti del ..."La competizione c'è ed è naturale", gli fa eco. "La competizione c'è ed è contro di noi", risolve tutto con una battuta Dargen. Scheda artista: XTAGS Francesca Michielin , Morgan , X ...Quindi se vogliamo possiamo continuare a parlarne ma dopo X -'. Morgan confermato giudice Morgan sarà quindi giudice della prossima edizione di Xfactor insieme a, Ambra Angiolini, ...Arriveranno sul palco di X2023, conosceranno i giudici di quest'anno, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Morgan , racconteranno chi sono e dove vogliono arrivare, ce la metteranno tutta ...

X Factor, Fedez a FQMagazine: “Ero alle prese con le cure per il fuoco di Sant’Antonio, per… Il Fatto Quotidiano

Dargen d'Amico, dal 14 settembre giudice di X Factor 2023 Sky Tg24

Quando mancano poche ore al debutto di X Factor, giovedì 14 settembre su SkyUno, Fedez parla con FQMagazine del perché non abbia risposto a Morgan dopo la ‘sparata’ fatta dal cantautore al concerto di ...Riparte X Factor da giovedì 14 settembre 2023 su Sky Uno e NOW in streaming con le puntate il mercoledì successivo, quindi dal 20 settembre, su Tv8 in chiaro, con la finale che come da tradizione, ...ma dopo X Factor”. Sempre in quell’ormai famoso concerto a Selinunte Morgan aveva preso di mira Marracash e Fedez, invitando gli spettatori “bifolchi” ad andare ai loro concerti. Noi di FqMagazine ...