X Factor 2023 | Sky perdona Morgan | “Riteniamo valide le sue scuse” Morgan | “In quel concerto evidente errore linguistico”

(Di martedì 12 settembre 2023) C’era grande attesa per il ritorno dia X. Alla presentazione ufficiale in un noto teatro milanese, in molti hanno scommesso su un suo “show”, in relazione a quanto accaduto lo scorso agosto durante ila Selinunte in cui ha insultato uno spettatore, colpevole di avergli detto che stava andando “fuori tema”, apostrofandolo “fro**io di merda!”. Poi sono arrivate levia social e la promessa di devolvere parte del cachet ad una associazione LGBTQ+. Lo show non c’è stato. Sky ha spento qualsiasi polemica sul nascere a inizio conferenza per bocca di Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia: “è con noi, è stata una scelta da parte di Sky e Fremantle Italia. Il fatto che abbia deciso di destinare metà del suo ...

Da qualche anno la critica si aspetta sempre che sia l'ultima edizione di Xe invece " ogni volta " eccolo tornare. Il talent musicale di Sky e Fremantle insiste con una ... Per l'edizioneè ..."Il coach dovrebbe essere anche produttore discografico", mentre Fremantle lo definisce "Un normale avvicendamento": "Xcambia in tutto il mondo, eravamo contenti di lavorare con Sony". A ...Arriveranno sul palco di X, conosceranno i giudici di quest'anno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Morgan , racconteranno chi sono e dove vogliono arrivare, ce la metteranno tutta ..., si scaldano i motori in attesa dell'inizio della nuova edizione in onda a partire dal 14 settembre. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan i giudici con Francesca Michielin a ...

X Factor 2023, conto alla rovescia tra lo stop di Michielin e la bufera su Morgan Adnkronos

X Factor 2023, Morgan confermato tra i giudici: «Scuse accettate, devolverà parte del cachet». Quando comincia ilmessaggero.it

ROMA - Sfida tra giudici e tra bookmaker per la nuova edizione di X Factor, al via giovedì. L'edizione numero 17 del talent show si apre con il testa a testa quasi alla pari tra tre dei quattro ...Francesca Michielin si sta riposando, ma sarà presente ai live di X Factor: lo hanno assicurato i vertici di Sky, presentando la nuova edizione del Talent Show, che torna dal 14 settembre su Sky e in ...L'annuncio in conferenza stampa di Sky e Freemantle. "Le parole sono molto importanti, possono ferire molto, sono armi pesanti, è stato un momento difficile", ha aggiunto il diretto interessato.