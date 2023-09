X Factor 2023 | Sky accetta le scuse di Morgan Fedez | “Ecco perché non ho risposto”

(Di martedì 12 settembre 2023) C’era grande attesa per il ritorno dia X. Dopo lo show durante il concerto a Selinunte in cui ha insultato uno spettatore, colpevole di avergli detto che stava andando “fuori tema”, apostrofandolo “fro**io di merda!”. Poi sono arrivate levia social e la promessa di devolvere parte del cachet ad una associazione LGBTQ+. Lo show non c’è stato. Sky ha spento qualsiasi polemica sul nascere a inizio conferenza per bocca di Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia: “è con noi, è stata una scelta da parte di Sky e Fremantle Italia. Il fatto che abbia deciso di destinare metà del suo cachet ad un’Associazione ha reso molto concrete le sue. Noi, come Sky e Freemantle, abbiamo preso le distanze da quanto accaduto, ma abbiamo ritenuto valide le sue ...

Ironia della sorte, nello stesso giorno Fedez sarà su Sky con la prima puntata delle audition di 'X', dove torna a fare il giudice con Ambra, Dargen D'Amico e Morgan.Finalmente ci siamo: Xsta per partire, e la Prima Puntata è prevista per Giovedì 14 settembre su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su NOW . Il talent show Sky Original prodotto da Fremantle lancerà sicuramente ..., show Sky Original prodotto da Fremantle, si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez , Ambra Angiolini e Dargen D'Amico . I tre saranno affiancati ...... sempre durante questa conferenza stampa, ha spiegato di aver deciso di dare parte del suo cachet preso per partecipare alla nuova edizione di Xper dare in qualche modo concretezza alle sue ...

X Factor 2023, conto alla rovescia tra lo stop di Michielin e la bufera su Morgan Adnkronos

X Factor 2023, Morgan confermato tra i giudici: «Scuse accettate, devolverà parte del cachet». Quando comincia ilmessaggero.it

X Factor 2023 al via il 14 settembre su Sky e NOW X Factor 2023 al via il 14 settembre su Sky e NOW Scopri tutto su X Factor 2023 e preparati per un'edizione indimenticabile!… Leggi ...C’era grande attesa per il ritorno di Morgan a X Factor. Dopo lo show durante il concerto a Selinunte in cui ha insultato uno spettatore, colpevole di avergli detto che stava andando “fuori tema”, ...Per la partecipazione a XFactor, DondiSalotti realizzerà un’importante campagna digitale che si avvarrà anche di uno spot che, per l’occasione, sarà trasmesso su SKY, durante le puntate ...