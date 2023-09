X Factor 2023 | Morgan dopo la bufera | ecco perché è ancora tra i giudici

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – X, nonostante laresta tra idel talent di Sky. Ma qual è il motivo? A spiegarlo è Antonella D'Errico, evp content di Sky Italia, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione che prende il via giovedì 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Con la donazione di metà del suo cachet all'associazione Casa Arcobaleno che accoglie i ragazzi cacciati di casa in seguito al coming out sull'omosessualità,, ha detto D'Errico, "ha reso molto concrete le sue scuse"l'insulto omofobo pronunciato durante un concerto a Selinunte contro uno spettatore che lo contestava. D'Errico ha aperto la conferenza stampa affrontando il tema, ...

Il via con le Audition Da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW la musica torna al centro, sul palco di X. A portarla, le tantissime proposte e i sogni degli artisti che ...Francesca Michielin si sta riposando, ma sarà presente ai live di X: lo hanno assicurato i vertici di Sky, presentando la nuova edizione del Talent Show, che torna dal 14 settembre su Sky e in ...Morgan giudice di X. Sky ha accettato le scuse dell'artista dopo le frasi omofobe pronunciate a un suo concerto qualche settimana fa, confermandolo nella giuria della nuova edizione del talent show che parte ...Per la prima volta nella storia di X, i giudici sceglieranno direttamente i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette di comporre ...

X Factor 2023, conto alla rovescia tra lo stop di Michielin e la bufera su Morgan Adnkronos

X Factor 2023, Morgan giudice ai live show, tutte le novità Tvblog

Alla presentazione della nuova edizione di X Factor 2023, i giudici hanno raccontato il periodo delle audizioni e Morgan ha parlato della sua donazione a seguito delle frasi omofobe al concerto di ...Francesca Michielin come sta Preoccupano ancora le condizioni di salute della cantante che dopo un delicato intervento ha cancellato il suo tour. Ad allarmare i fan anche l'assenza ...Milano, 12 set. (askanews) - Da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW la musica torna al centro, sul palco di X Factor 2023. A ...