X Factor 2023 | alla ricerca del diamante grezzo | parola alla giuria

(Di martedì 12 settembre 2023) Presentata l’edizionedi X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle al via da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW. Con ‘la musica al centro’ riparte dunque la macchina del talent show fresco di rinnovo in casa Sky che ha confermato inMorgan dopo le scuse per le frasi omofobe recentemente pronunciate. Come di consueto, si comincia con le Audition che si sono svolte all’Allianz Cloud di Milano. Dopo il primo step , le selezioni proseguono con i Bootcamp e gli Home Visit fino ad arrivare ai dodici finalisti che parteciperanno ai Live, in diretta dal 26 ottobre. “Cosa ci a colpito finora? Ci hanno colpito tante cose”, spiega Ambra Angiolini, al suo secondo Xda giurata. “In realtà, in questa edizione, davvero tanti ragazzi ci hanno colpito e questo è già un buon segno. Siamo ...