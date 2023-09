... il personaggio che più di ogni altro ha contribuito a rendere la WWF (oggi) la federazione più ... Da quel momento in poi le prospettive cambiano in fretta:i primi incontri e trova subito una ...Come riportato da ESPN, Stephanie McMahon non è più co - CEO della. La decisione è arrivata dopo che il padreMcMahon è tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo. "Con la leadership di Nick (Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple ...... il personaggio che più di ogni altro ha contribuito a rendere la WWF (oggi) la federazione più ... Da quel momento in poi le prospettive cambiano in fretta:i primi incontri e trova subito una ...Come riportato da ESPN, Stephanie McMahon non è più co - CEO della. La decisione è arrivata dopo che il padreMcMahon è tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo. "Con la leadership di Nick (Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple ...

WWE: Vince McMahon sarebbe tornato ad occuparsi del booking dopo l’intervento alla schiena Zona Wrestling

WWE, il grande ritorno visto a Raw c'entra direttamente con Vince ... World Wrestling

Vince McMahon had four secret rules while in charge of the WWE, it has been claimed. McMahon's reign over the WWE has ended after more than 40 years with the company. The 78-year-old announced in ...It looks set to be the end of an era as Vince McMahon prepares to sell WWE to Endeavor and merge with UFC to form TKO, but the Irresistible Force made sure fans were talking about the show itself with ...Vince McMahon is back in the mix regarding WWE creative after taking a hiatus while recovering from spinal surgery. The Endeavor acquisition officially starts today with WWE and UFC merging into the ...