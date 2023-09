WWE | SmackDown potrebbe andare incontro a grandi cambiamenti a livello televisivo

Cosa ci sarà in futuro per l'uomo del momento Cody Rhodes, anche lui accolto benissimo dai fan, annuncia il ritorno indi Jey Uso. Dopo aver lasciato, l'ex membro della Bloodline si ...Tanti titoli in palio e una serata fondamentale che potrebbe cambiare le storyline sia a Raw che aPayback , nella notte italiana tra sabato 2 e domenica 3 settembre, alle 2 del mattino, si svolgerà direttamente dalla PPG Paints Arena di Pittsburgh (Pennsylvania) neanche un mese dopo ...Nella World Wrestling Entertainment è stato due volteUniversal Champion, una voltaChampion, una voltaTag Team Champion come leader della Wyatt Family e una volta Raw Tag Team ...... John Cena è pronto a tornare in. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri sera dalle pagine di Fox Sports: il 16 volte campione del mondo tornerà nella puntata didi venerdì 1 settembre e ...

Exhibit A is WWE’s widely viewed WWE Smackdown, which has been airing live on Fox on Friday nights since June 2018, when the broadcasting company paid the WWE $1 billion to bring Smackdown to network ...ASHWAUBENON - WWE fans are getting double the "Friday Night SmackDown" at the Resch Center this year. The event, which last played the arena in January, is coming back for more at 6:45 p.m. Dec. 15.WWE and Endeavor’s UFC have officially been merged into one company now known as TKO Group Holdings. The change brings the premier names in sports entertainment and mixed martial arts under one roof ...