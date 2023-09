WWE| Randy Orton | l’ultima novità è spiazzante | cosa sta succedendo | fans increduli

Successivamente lariprenderà Hulk sotto la sua ala, e oggi di tanto in tanto il personaggio ... assieme a personaggi come The Ultimate Warrior, The Undertaker, Ric Flair, Macho ManSavage e ...... in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario diRaw (programma televisivo della ... il 20 agosto di quell'anno, "L'Immortale" (come è soprannominato dai suoi fan) ha lottato contro...Successivamente lariprenderà Hulk sotto la sua ala, e oggi di tanto in tanto il personaggio ... assieme a personaggi come The Ultimate Warrior, The Undertaker, Ric Flair, Macho ManSavage e ...

La WWE ha ancora una grande speranza per Randy Orton Spazio Wrestling

In WWE's quest to make Roman Reigns the biggest bonafide babyface ... sitting near the ringside ramp with a look of defeat in his eyes. It's hard to attribute Randy Orton and Triple H as "babyfaces" ...WWE Raw results on the last day of the Vince McMahon Era as Nia Jax returns and lays out Raquel Rodriguez and Rhea Ripley.