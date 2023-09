WWE | Nia Jax torna a Raw e mette subito gli occhi sul titolo di Rhea Ripley

(Di martedì 12 settembre 2023) Nia Jax questa notte ha fatto il suo ritorno, a sorpresa, in quel di Raw. L’ex campionessa era stata licenziata nel 2021 e in questo lasso di tempo, a differenza di tante colleghe e colleghi, non è stata impegnata in altre federazioni. Un suo ritorno era già avvenuto quest’anno all’interno del Royal Rumble match, ma di lei si erano di nuovo perse le tracce fino a stanotte dove è apparsa negli ultimi minuti dello show. Una nuova minaccia perIl main event della puntata di Raw di stanotte è stato il rematch titolato trae Raquel Rodriguez con Dominik Mysterio bandito da bordo ring. Match molto duro tra le due contendenti sulla falsa riga del precedente e anche questo incontro è stato deciso da fattori esterni. Nel corso del match l’azione si è spostata fuori ring, dove Rodriguez ha fatto sbattere ...

Sorpresa a Raw: spunta una nuova, inattesa rivale per Rhea Ripley ... World Wrestling

Nia Jax is back on Raw with Rhea Ripley and the Women’s World Title in her sights (Picture: WWE) WWE Raw ended on a bombshell as Nia Jax made a shock return to decimate Rhea Ripley and stake her claim ...La lottatrice si è presentata al termine della puntata, in cui l'australiana del Judgment Day ha difeso il titolo lottando con Raquel Rodriguez.