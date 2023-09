WWE | Difficilmente vedremo UFC e WWE sulla stessa piattaforma

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 settembre 2023) Nella giornata di oggi, Endeavor è diventato ufficialmente il colosso dei combat sport americani: il gruppo, infatti, ha creato TKO fondendo UFC e WWE. La compagnia di Stamford, dunque, adesso non è più sotto il controllo esclusivo dei McMahon, ma nonostante questo, gli accordi commerciali precedenti alla fusione sembrano destinati a rimanere in vita. Infatti, stando a quanto riportato dai media americani, le due compagnie dovrebbero continuare ad avere accordi televisivi e digitali separati. Le possibilità Stando a Marc Raimondi, che di recente ha parlato con il presidente WWE Nick Khan e con il COO della UFC Lawrence Epstein, non ci sarà alcun “pacchetto” da offrire ai media:“UFC/WWE potrebbero essere uniti in un pacchetto per i media, ma non sembra una possibilità.Epstein: ‘Potremmo finire presto...