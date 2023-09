Wta San Diego | Paolini esce subito di scena | Navarro avanza agli ottavi

(Di martedì 12 settembre 2023) Jasminedial Wta 500 di San. La numero 33 del mondo perde 7-5 6-0 contro la qualificatanel match di apertura del torneo americano. Dopo un primo set equilibrato, che ha vistoavanti di un break sul 4-2, la statunitense toglie il servizio due volte in fila all’azzurra e chiude mentalmente la partita. Il secondo set è infatti a senso unico con la numero 2 italiana che perde ben tre volte la battuta soccombendo alla qualificata in neanche un’ora e mezza di gioco. Terza sconfitta in fila per, dopo il ko al primo turno degli Us Open con Ostapenko e quello al secondo turno con Wang nel Wta di Cleveland. Prosegue il torneo di, che...

WTA San Diego 2023: Jasmine Paolini subito eliminata da Emma Navarro OA Sport

