WTA San Diego 2023 | Jasmine Paolini subito eliminata da Emma Navarro

(Di martedì 12 settembre 2023) Si conclude al primo turno il cammino dinel WTA 500 di San. La toscana è stata infattidall’americana (in ascesa), vittoriosa per 7-5 6-0 in un’ora e 26 minuti al termine di un match dall’andamento veramente particolare. Per l’USA sfida alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, vittoriosa a sorpresa sulla svizzera Belinda Bencic. Nel primo set c’èlotta e arriva il break immediato da parte di, alla terza opportunità.dopo, però, sembrerebbe iniziare il momento di: arrivano cinque giochi di fila, senza mai doverne allungare nessuno, e dal 5-2 i giochi sembrerebbero fatti. La ventiduenne newyorkese non è dello stesso avviso: non soltanto recupera ...

500DIEGO Dalla East Coast alla West Coast. Ecco il salto fatto dalle tenniste del circuitoche per il secondo anno consecutivo tornano a giocare al Barnes Tennis Center. Torneo500 ...Jasmine Paolini se la vedrà contro Emma Navarro nel primo turno del500 diDiego 2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Reduce da una serie di ottimi tornei, la tennista azzurra proverà a confermarsi ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del500 diDiego 2023 per la giornata di lunedì 11 settembre. Nella giornata inaugurale del main draw saranno sei i match ad andare in scena. Tra questi, c'è anche quello di Jasmine Paolini, che ...

Subito in campo la tennista italiana opposta alla statunitense Navarro, non prima delle 22 italiane. A San Diego 3 top 10 al via. Zhu Lin prima favorita ad Osaka ...Creazione dalla storia (molto) travagliata, il WTA 500 di San Diego ora offre punti importanti con la conclusione degli US Open. E, soprattutto, mette insieme la possibilità per giocatrici che non han ...