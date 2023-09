WTA San Diego 2023 | debutto amaro per Paolini | Sasnovich batte Bencic Avanzano Kalinina e Potapova

(Di martedì 12 settembre 2023) Si è conclusa poco fa la prima giornata del WTA 500 di San. Nonostante la pioggia che ha bloccato il programma per ore, si sono disputate tra la notte e la mattinata italiane le prime sei partite valide per il primo turno: andiamo a vedere tutto quello che è successo. Esordioper Jasmine: l’italiana comincia bene nella partita contro la statunitense Emma Navarro (5-2), ma poi perde via via sempre più lucidità e alla fine è costretta ad arrendersi per 7-5 6-0. Ad accedere agli ottavi è dunque Navarro, che ora dovrà vedersela con la bielorussa Aliaksandra Sansnovich, uscita vincitrice a sorpresa dalla sfida contro la svizzera Belinda(testa di serie n.5) con il risultato di 6-3 3-6 6-2.felice per l’ucraina Anhelina, capace di ...

L'azzurra si è arresa all'esordio in due set alla statunitense NavarroDIEGO (USA) - Semaforo rosso per Jasmine Paolini, l'unica azzurra al via nel "CymbiotikaDiego Open" (500 - montepremi 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Barnes Tennis Center della città sulla costa californiana. Nella notte italiana la 27enne di ...TENNIS - Brusco passo indietro di Jasmine Paolini battuta in due set (7 - 5; 6 - 0) dall'americana Emma Navarro nei 16esimi di finale del torneo500 diDiego. Primo set combattuto in California e gettato alle ortiche dalla 27enne tennista lucchese avanti 5 a 2. Crollo verticale della Paolini nel secondo set. Prossimo impegno il...Jasmine Paolini esce subito di scena al500 diDiego. La numero 33 del mondo perde 7 - 5 6 - 0 contro la qualificata Navarro nel match di apertura del torneo americano. Dopo un primo set equilibrato, che ha visto Paolini avanti di ...

WTA: Paolini in campo a San Diego. Si gioca anche ad Osaka Ubitennis

L'azzurra si è arresa all'esordio in due set alla statunitense Navarro SAN DIEGO (USA) (ITALPRESS) - Semaforo rosso per Jasmine Paolini, ...Otto giorni dopo la netta sconfitta con Sorana Cirstea (WTA 26) agli ottavi degli US Open, Belinda Bencic (15) ha nuovamente deluso. La sangallese è infatti stata battuta già al primo turno del torneo ...