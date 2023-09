WTA Osaka 2023 | risultati 12 settembre | approdano agli ottavi Zhu Lin e Panna Udvardy

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo i soli quattro incontri terminati nella prima giornata, nella seconda vengono conclusi tutti gli undici incontri in programma, validi per il primo turno dei Japan Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250, giocato sul cemento outdoor di, in Giappone, al quale però non sono iscritte azzurre. Il derby cinese premia la testa di serie numero 1, Zhu Lin, che batte la connazionale Wang Xiyu con un duplice 6-4, mentre la wild card nipponica Moyuka Uchijima elimina la qualificata indiana Ankita Raina per 6-4 6-2, infine la qualificata statunitense Elizabeth Mandlik regola la francese Diane Parry per 7-5 6-2. La canadese Rebecca Marino piega la testa di serie numero 7, la nipponica Nao Hibino, con lo score di 6-3 6-4, mentre nella sfida tra qualificate la giapponese Himeno Sakatsume liquida la filippina Alexandra Eala per 6-0 6-3, infine la ...

La diciottenne quarta testa di serie del torneo giapponese è stata sconfitta in tre set dall'inglese Harriet Dart, ventisettenne attualmente numero 161. Sul cemento di Osaka l'anglosassone, ... Sconfitta all'esordio Bencic, sorpresa da Sasnovich Al via anche il San Diego Open, torneo WTA 500 che, accompagnato dal WTA 250 di Osaka, scandisce il tempo tennistico a seguito dello US Open.

Otto giorni dopo l'eliminazione - senza appello - agli ottavi dello Us Open per mano della romena Cirstea, Belinda Bencic (Wta 15) trova un'altra giornata negativa. A San Diego (Wta 500), la sangallese ... Primi turni con tante sorprese nel torneo che apre lo swing asiatico del circuito femminile.