Wta Osaka 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 13 settembre

(Di martedì 12 settembre 2023) Nella giornata di domani,13, prosegue il Wta 250 dipiuttosto scomodi con Wang-Teichmann ad aprire il palinsesto alle 4 di mattine ore italiane, 11 ore giapponesi, insieme a Putinseva-Savynich. Ecco ilcompleto della giornata. CENTER a partire dalle 4 (3) X.Wang vs Teichmann a seguire (5) Podoroska vs Hontama a seguire Krueger vs Ponchet COURT 1 a partire dalle 4 Savynich vs (6) Putinseva a seguire Kalinskaya vs Dart SportFace.

Tennis Gli Us Open sono terminati ufficialmente da poche ore ma il circuito tennistico non si ... rispettivamentee San Diego. Le vittorie di Novak Djokovic e Coco Gauff sono ancora ben ...Belinda Bencic (15) ha nuovamente deluso. La sangallese infatti stata battuta gi al 1o turno del torneo di San ... Impegnata nei 1/16 a, ha perso 6 - 4 6 - 2 con la francese Jessika Porchet ...Gli US Open sono appena terminati, ma il circuito femminile non si ferma e questa mattina sono iniziati gli incontri di primo turno del250 di, in Giappone. Un tabellone di livello piuttosto basso, senza top - players, quindi una grande chances per molte giocatrici per ottenere punti importanti. Soffre, ma riesce a salvarsi ...

WTA: Paolini in campo a San Diego. Si gioca anche ad Osaka Ubitennis

Sarà una giornata ricca di sport in tv ed in streaming quella di oggi, martedì 12 settembre: in programma il tennis con la Coppa Davis ed i tornei WTA di Osaka e San Diego, gli Europei di volley masch ...Ad Osaka sconfitta abbastanza sorprendente della tedesca Maria, sconfitta in rimonta dall'ungherese Udwardy, autrice senza dubbio di una bella prestazione. Altra sorpresa con la vittoria della ...