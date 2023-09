Wonderlust | l’Evento Apple oggi alle ore 19 per l’Anteprima dei Nuovi iPhone 15 ed Apple Watch | segui l’evento live

Leggi su moltouomo

(Di martedì 12 settembre 2023) Ci siamo cari lettori e gentili lettrici:è il tanto atteso evento di presentazione di; un evento che promette di essere uno dei momenti più eccitanti dell’anno per gli amanti della tecnologia, poiché ci aspettiamo di vedere i15 e una gamma inedita di. Dell’15 vi avevamo già raccontato qualcosa in questi articoli; siamo però vicini, vicinissimi alla diretta ed eccoci tornare da voi con qualche anticipazione maggiore. Le Anticipazioni Prima delPrima di entrare nei dettagli delin diretta, è importante prendere in considerazione ciò che si è detto prima di questa ...