WINDTRE VICINA ALLA POPOLAZIONE DEL MAROCCO COLPITA DAL TERREMOTO

Leggi su pantareinews

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 Settembre 2023 –deldal forte sisma. Per offrire un sostegno ai propri clienti mobili prepagati, sia Consumer che Business, e permettere loro di essere in contatto con familiari e amici in questa situazione di emergenza, l’operatore mette a disposizione chiamate gratuite dirette su rete fissa e mobile verso il paese colpito dal. Le chiamate gratuite sono disponibili fino al 14 settembre, salvo proroghe. IL SOSTEGNO DI VERY MOBILE AL