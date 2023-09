Willie Peyote | il nuovo singolo è Frecciarossa | da ottobre live nei club

(Di martedì 12 settembre 2023)ha annunciato la pubblicazione del suoinedito, che anticipa il tour neiin partenza a fineha annunciato la pubblicazione del suoinedito, disponibile da venerdì 15 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica (https://vir.lnk.to/). Questoinedito (pubblicato su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia) arriva dopo la pubblicazione lo scorso maggio di Picasso e aggiunge una nuova fermata sulla strada che porterà il rapper e cantautore torinese nuovamente sul palco con la partenza, il prossimo 27 ...

Mentre Boosta, Beba, DJ Teflon, Eugenio Cesaro, Michael Sorriso, Alessio Mostricci,, Rimozione, Roberto Molinaro, Senso Unico, Statuto e molti altri amici, invadono Hiroshima dal ...... Belinda Davies, Dianne Reeves, Neri Marcoré, Nino Buonocore, Enzo Gragnaniello, Il Volo, Cristicchi, Achille Lauro, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Mahmood,, Max ...... Qusto il calendario: Pio e Amedeo (4 novembre),(10 novembre), Vinicio Capossela (18 novembre), Elio e Le Storie Tese (22 novembre), Massimo Ranieri (24 novembre), Emis Killa (25 ...... LDA con "Granita", Raf con "80 voglia di te", Shade e Federica Carta con "Per sempre mai", Aka 7even con "Rock N Roll", Carl Brave con "Lieto fine", Il Pagante con "Poveri mai",con "...

Willie Peyote torna con "Frecciarossa" Billboard Italia

Willie Peyote sul palco dell'Hiroshima Mon Amour per la festa della ... Giornale La Voce

«Certi pensieri al buio nascono per fotterti, come le zanzare sembrano elicotteri e non ti lasciano dormire»: così Willie Peyote ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo singolo inedito ...Maura Gancitano, Sabina Guzzanti, Niccolò Fabi, Marco Cappato, Niko Romito e Roberto Saviano: questi alcuni dei 100 ospiti della prima edizione di un evento che vuole essere promotore del pensiero cri ...100 relatori, più di 50 incontri gratuiti, 11 tra le location più suggestive di Piacenza: dal 21 al 24 settembre nella città emiliana la prima edizione del Festival del Pensare Contemporaneo – Un inte ...