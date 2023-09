WhatsApp Beta si aggiorna per riportare una vecchia funzione

... dopo oltre due anni di minacce di addio all'Europa , alla fine Meta ha ceduto e sta preparando l' apertura dialle chat di terze parti. Il primo segnale è già visibile nell'appper ...L'ultima versione2.23.19.8 diper Android include una feature molto interessante: una nuova sezione denominata 'Chat di terze parti' . Sebbene al momento non funzionante, la nuova parte dell'app sembra ......platform (stiamo parlando della possibilità di chattare con un utentepur non essendo in possesso di un account). La funzione non è visibile neppure agli iscritti del programma,...

WhatsApp integrerà altri servizi di messaggistica: prime tracce nella beta TuttoAndroid.net

Entro sei mesi WhatsApp dovrà essere compatibile con le altre app di chat, come Telegram, Signal, Google Messaggi e Apple Messaggi: primi segnali nell'app beta.L'ultima beta di WhatsApp per Android mostra l'aggiunta di una nuova sezione Chat di terze parti, probabilmente in risposta ai requisiti del Digital Markets Act dell'UE che richiede l'interoperabilità ...