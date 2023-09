“Vuoi diventare mia moglie?” Sorpresa a Mediaset | la proposta di nozze in studio emoziona tutti

(Di martedì 12 settembre 2023) “Non so se sono bravo a parlare ma ci provo. Parto da quando ti ho visto per la prima volta, avevi i jeans e una felpa nera con il cappuccio. Era l’11 gennaio del 2016. Mi ricordo il primo bacio sulla guancia e il primo bacio vero. Mi ricordo le passeggiate di tanti chilometri pur di vederci, le tue mani viola quando faceva freddo. Sono passati tanti anni e posso dire che gli ultimi anni ho fatto tante “scemità””. Così inizia ladi matrimonio nellodi Uomini e Donne. La puntata è andata in onda martedì 12 settembre e ovviamente la scena hato tutto lo. E anche la ‘gelida’ Maria De Filippi, vicina alla coppia perché è stata protagonista di una delle sue trasmissioni di successo. I due sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island e la loro coppia era stata una delle ...

mia moglie'. Gabriela, dopo esser scoppiata in lacrime, ha detto 'Sì': 'Temptation ha fatto un miracolo, non ci credo. Lui ora è un'altra persona, è molto più dolce: abbiamo passato ...Maquesto tipo di notizie, non sentirle mai. Possiamo solo sperare'. approfondimento Morte ... Nato il 4 gennaio 1997 a Flawil, prima diprofessionista su strada, si era mosso nel ...Ha tirato fuori una scatola e poi ha fatto la sua proposta di matrimonio: 'Voglio chiederti se misposare emia moglie' . Lo studio di Uomini e Donne è apparso commosso. Molti non ...Semia moglie '. Ecco il video Witty Tv .

