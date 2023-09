Vuelta di Spagna 2023 | Vingegaard vince 16a tappa

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Il vincitore del Tour de France Jonasha vinto la 16esimadelladi, la Liencres Playa-Bejes di 120.1 km. Il campione danese del Team Jumbo-Visma ha preceduto il neozelandese Finn Fisher-Black, a 0.43", e l'olandese Wout Poels a 0.49". Grazie al successo e agli abbuonisi avvicina sensibilmente all'americano Sepp Kuss, sempre del Team Jumbo Visma, che resta in maglia rossa di leader, arrivando sul traguardo a 1'05". Il danese è ora secondo nella generale a 0.29" da Kuss. Il successo diè arrivato con un pensiero a Nathan Van Hooydonck, ricoverato in ospedale dopo un incidente d'auto per un malore.