Vuelta a España 2023 | tappa di oggi Liencres Playa-Bejes | orari | percorso | tv | favoriti Finale su misura per Roglic

Leggi su oasport

(Di martedì 12 settembre 2023) Parte l’ultima settimana delladopo il secondo giorno di riposo. In programmala sedicesima, con arrivo in salita. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma. PROGRAMMA SEDICESIMAFrazione molto breve, di soli 120,1 chilometri, una delle tappe classiche alla. Tanta pianura prima di arrivare verso l’ascesache scatterà a La Hermida: sono 4,9 km all’8,5% di pendenza media e con punte del 15%, divisa in due rampe durissime.SEDICESIMA...