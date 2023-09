Vuelta 2023 | risultati e classifica sedicesima tappa | Vingegaard vince a Bejes e punta Kuss

(Di martedì 12 settembre 2023) La terza e ultima settimana dellasi apre con la vittoria di Jonasnelladella, grazie all’attacco sull’arrivo in salita verso. È lui a fare festa dopo unabreve (120 km) ma dal finale esplosivo, che ha visto Finn Fisher-Black arrivare a 43”, seguito da Wout Poels (49”). Sepp(oggi a 1’05”) rimane in maglia rossa, ma il vantaggio si riduce. L’altradel Team Jumbo-Visma, lo sloveno Primoz Roglic, è arrivato sul traguardo a 1’01”. Il primo attacco di giornata è di Andreas Kron (Lotto Dstny) e Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), ma il numero dei fuggitivi sale a dieci dopo che i primi attaccanti vengono raggiunti da Louis ...

Nel frattempo, la squadra Jumbo - Visma, di cui Van Hooydonck fa parte, è in gara nellae sta cercando di consolidare una serie di successi senza precedenti nella storia delle corse ...Il direttore sportivo della Jumbo, Grischa Niermann, ha dichiarato ai media presenti allaa Espana che i corridori della squadra sono profondamente turbati dalla notizia.La Jumbo di Van Hooydonck è impegnata nell'ultima settimana dellaed è molto vicina a completare un filotto di successi stagionali nelle grandi corse a tappe che non ha precedenti nella storia ...Siamo qui alla, abbiamo la maglia di leader e presto correremo. Non è facile. E spero che ... Il 15 giugnoè precipitato da una vallata durante la gara ed è deceduto meno di 24 ore dopo Gino ...

Vuelta a España 2023, pesanti accuse di Jerome Pineau alla Jumbo-Visma: "Hanno qualcosa alle biciclette" OA Sport

VUELTA 2023. VINGEGAARD DETTA LEGGE A BEJES E GUADAGNA UNA POSIZIONE IN GENERALE. TUTTOBICIWEB.it

Nella 16a frazione della Vuelta, 120km con arrivo in salita a Bejes, Jonas Vingegaard ha sfiorato il colpo grosso: il danese è scattato a 3,8km dall'arrivo e nessuno ha saputo rispondere all'attacco.La sedicesima tappa della Vuelta è un capolavoro di Jonas Vingegaard: sull'ultimo tratto in salita, il danese si lascia dietro tutti e taglia in solitaria il traguardo di Bejes, staccando anche i comp ...Paura per Nathan Van Hooydonck. Il ciclista della Jumbo-Visma è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo esser rimasto coinvolto, mentre era al volante, in un incidente stradale ogg ...