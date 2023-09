Vuelta 2023 | le classifiche aggiornate dopo la sedicesima tappa | Kuss resta maglia rossa

(Di martedì 12 settembre 2023) Ledellala, vinta da Jonas Vingegaard nell’arrivo in salita a Bejes. Secondo posto per il neozelandese Finn Fisher-Black (Uae Emirates) a 0.43?, terza piazza invece per l’olandese Wout Poels (Bahrain-Victorious) a 0.49?.ndo al Team Jumbo-Visma, lo sloveno Primoz Roglic, è arrivato sul traguardo a 1’01”. Rimane inl’americano Sepp, sempre del Team Jumbo Visma, che arriva sul traguardo a 1’05” e vede ridursi il vantaggio. Vingegaard apre la settimana salendo in seconda posizione nella classifica generale ad appena 0.29? damentre Roglic scivola in terza posizione a 1’33”....

Nel frattempo, la squadra Jumbo - Visma, di cui Van Hooydonck fa parte, è in gara nellae sta cercando di consolidare una serie di successi senza precedenti nella storia delle corse ...Il direttore sportivo della Jumbo, Grischa Niermann, ha dichiarato ai media presenti allaa Espana che i corridori della squadra sono profondamente turbati dalla notizia.La Jumbo di Van Hooydonck è impegnata nell'ultima settimana dellaed è molto vicina a completare un filotto di successi stagionali nelle grandi corse a tappe che non ha precedenti nella storia ...Siamo qui alla, abbiamo la maglia di leader e presto correremo. Non è facile. E spero che ... Il 15 giugnoè precipitato da una vallata durante la gara ed è deceduto meno di 24 ore dopo Gino ...

