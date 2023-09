Volley | Simone Anzani sorride | arriva l’idoneità alla pratica agonistica

(Di martedì 12 settembre 2023) Sospiro di sollievo per. Il centrale azzurro questa mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell’Acqua Acetosa di Roma e gli accertamenti hanno dato esito positivo persportiva. Lo fa sapere la federin una nota. In settimana l’atleta si unirà ai suoi compagni di club per riprendere il lavoro in palestra.era stato fermato questa estate a causa di un problema di aritmia cardica. Il 5 agosto aveva lasciato il ritiro in Val di Fiemme in seguito a ulteriori consulti medici che avevano evidenziato la necessità di altri accertamenti per completare il percorso clinico-diagnostico già avviato. Altri esami hanno successivamente scongiurato la presenza di ...

Il centrale azzurroAnzani questa mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell'Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno dato esito positivo per l'idoneità alla pratica ...

Esito positivo per gli accertamenti, in settimana il giocatore tornerà ad allenarsi ROMA (ITALPRESS) - Il centrale azzurro Simone Anzani questa mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di ...In settimana l'atleta, che è stato sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno dato esito positivo, si unirà ai suoi compagni di club per riprendere il lavoro in palestra.