(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo un lungo periodo di stop, finalmente, centrale della Lube e della Nazionale italiana, puòa vedere la luce. Il giocatore infatti, questa mattina, si è sottoposto agli accertamenti conclusivi, in quel di Roma (all’ Acqua Acetosa), per l’ottenimento delalla praticaagonistica. I test hanno fornito esito positivo e quindi il classe 1992nel suo club per riprendere l’attivitàe prepararsi in vista dell’inizio della stagione 2023-2024. Di seguito il comunicato rilasciato dalla Feder: “Il centrale azzurroquesta mattina ha effettuato i test conclusivi al Centro di Medicina dello Sport dell’Acqua Acetosa di Roma. Gli ...

Europei, Michieletto e il rispetto per gli avversari. Fino a questo momento il cammino dell'... Sembra essere finito l'incubo perAnzani . Il centrale azzurro questa mattina ha effettuato ...Il centrale azzurroAnzani questa mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell'Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno dato esito positivo per l'idoneità alla pratica ...Sospiro di sollievo perAnzani. Il centrale azzurro questa mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell'Acqua Acetosa di Roma e gli accertamenti hanno dato esito positivo per l'...Rovesci ad una mano top di marca carrarina e qualche serve & (acrobatic)di stampo torinese ... Lorenzo Sonego,Bolelli insieme a Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori, all'esordio in ...

Volley: Simone Anzani ha riottenuto l'idoneità sportiva. Potrà tornare a giocare OA Sport

Pallavolo, c'è l'ok dei medici: Simone Anzani torna ad allenarsi Dire

Marco Bracci, allenatore della FGL-Zuma Castelfranco, formazione pisana che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B1 di volley femminile, ha commentato la fase di pre-season attuale, caratter ...Civitanova Marche (Macerata), 12 settembre 2023 – Simone Anzani può tornare in campo. Una buona notizia per la Lube Volley, che ha fatto sapere come il centrale biancorosso e della Nazionale Italiana, ...Dopo tre intense settimane di lavoro in palestra, la Csi Clai Imola scende finalmente sul parquet per affrontare le prime amichevoli del suo lungo pre-campionato. La squadra di Nello Caliendo, conferm ...