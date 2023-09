Volley | Papi | “Italia più forte dell’Olanda Della Francia non mi fido | hanno un nuovo schiacciatore…”

Leggi su oasport

(Di martedì 12 settembre 2023) Roberta Rotelli, conduttricetrasmissione2U Speciale Europei, appuntamento quotidiano in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospite il viceallenatoreGrecia Samuele, che nel corso dell’intervista ha parlato del percorso dell’nella rassegna continentale, con gli azzurri impegnati nei quarti di finale contro l’Olanda. A proposito del match che mette in palio un posto in semifinale: “Ho avuto a che fare molto spesso con l’Olanda, ahimè, come hai raccontato tu, prima in quella finale del ’96 ad Atlanta dove perdemmo 3 a 2 contro l’Olanda che poi era formata da grandissimi giocatori, ma poi, ritornando un po’ sull’attuale è un’Olanda allenata da coach Piazza che sta giocando una buonissima pallavolo. Però credo che la nostra Nazionale in questo momento si stia ...