Volley | la stoccata di Andrea Lucchetta a Paola Egonu

(Di martedì 12 settembre 2023)in un’intervista a ‘Radio Anch’io Sport’ è ritornato a parlare del casolanciando unaalla giocatrice italiana. La frattura trae la Nazionale, nonostante le dichiarazioni da parte dei diretti interessati, non sembra essere più sanabile almeno con Mazzanti in panchina. La situazione, infatti, potrebbe cambiare con un cambio di commissario tecnico, ma questo discorso sarà affrontato solamente dopo le qualificazioni olimpiche.parla del caso di– Notizie.com – © AnsaIntanto il temacontinua a far discutere ed è stato affrontato anche da uno che il mondo della pallavolo e della stessa Italia lo conosce come...

Mazzanti si gioca il doppio cambio mandando in campo Egonu che subito ripaga la fiducia piazzando una diagonale potente e precisa a cui segue un muro di Lubian ed unasottorete di Pietrini ...Mazzanti si gioca il doppio cambi o mandando in campo Egonu che subito ripaga la fiducia piazzando una diagonale potente e precisa a cui segue un muro di Lubian ed unasottorete di Pietrini ......la fiducia piazzando una diagonale potente e precisa a cui segue un muro di Lubian ed una... approfondimentofemminile, Europei 2023: le squadre e le favorite del torneo FOTOGALLERY ©...... che ha trovato pan per focaccia ieri sera in un avversario come il VeroMilano . Alle ... Una pipe di Plummer e un'altradi Lubian regalano il 3 - 2 a ...

Volley, scatta la Santarelli mania. Il coach mette a segno un altro successo e diventa è campione d'Europa con ilgazzettino.it

Europei Volley femminile, seconda vittoria per le azzurre: liquidata la Svizzera Today.it

Che sia Conegliano, Serbia o Turchia, è sempre Santarelli-mania. Cambiano i luoghi e le competizioni, ma a festeggiare è sempre il capoallenatore della Prosecco Doc Imoco Volley, che ...L'Italia ha accarezzato la strabiliante impresa ed è andata a un passo dallo sconfiggere la Turchia nella semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale si è trovata in vantagg ...L'Italia ha aperto con una bella vittoria gli Europei 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno sconfitto il Belgio per 3-0 (25-17; 25-18; 25-15) di fronte al pubblico della Unipol Arena di ...