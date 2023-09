Volley | Idoneità alla pratica sportiva per centrale azzurro Anzani

(Di martedì 12 settembre 2023) Esito positivo per gli accertamenti, in settimana il giocatore tornerà ad allenarsi ROMA - IlSimonequesta mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell'Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno dato esito positivo per l'

Europei, Michieletto e il rispetto per gli avversari. Fino a questo momento il cammino dell'...e proprio nella giornata di oggi dovrebbe sottoporsi a delle visite mediche per riavere l'...LaLube Civitanova , infatti, ha reso noto che 'martedì il centrale biancorosso Simone ... previste nelle prossime ore, e della prova di, da effettuare nelle prossime settimane'.... il medico sociale della Lube si appella all'esame decisivo: "Per la conferma dell'... il gigante buono del nostroPer la conferma dell'agonistica di Simone sarà fondamentale la prova da sforzo fissata per martedì 22 agosto a Roma presso il Coni. Considerando che a volte servono diversi mesi per l'esito ...

Semaforo verde per Anzani. Il centrale della Lube ha ottenuto l ... Lube Volley