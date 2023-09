Volley | Europei 2023 | la Polonia batte la Serbia in un rovente braccio di ferro e vola in semifinale

(Di martedì 12 settembre 2023) Laha sconfitto laper 3-1 (26-28; 25-15; 36-34; 25-17) in un roboante quarto di finale deglidimaschile. I biancorossi si sono imposto al termine di uno scontro diretto altamente equilibrato e avvincente giocatodavanti al pubblico del PalaFlorio di Bari, meritandosi così la qualificazione alledi Roma contro la Slovenia. La compagine balcanica esce a testa altissima dopo aver messo paura ai vicecampioni iridati per un paio di ore e aver sognato il colpaccio contro la favorita della vigilia. Gli uomini di coach Nikola Grbic hanno rimontato da 9-13 nel primo set e hanno avuto anche due palle non consecutive per chiudere i conti (25-24 e 26-25), ma hanno poi ceduto di fronte al micidiale uno-due dei balcanici. I biancorossi hanno poi ...

BARI - Caccia alla semifinale deglidiper l'Italia di Fefè De Giorgi , campione d'Europa e del mondo in carica, che al PalaFlorio di Bari sfida oggi (12 settembre, ore 21) l'Olanda nei quarti di finale (chi vince trova ...Inizia il conto alla rovescia per Polonia - Slovenia , semifinale deglimaschili 2023 di, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. I polacchi di Nicola Grbic, dopo aver eliminato la Serbia, ...maschili, quarti di finale Bari , inizio ore 21 Italia Olanda Un quarto di finale dell'europeo diè passaggio inevitabile per agganciare la semifinale: ...La terza semifinalista deglimaschili 2023 di, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre, è la Polonia . Sarà dunque la squadra di Nikola Grbic la possibile avversaria della Slovenia nel match che ...

Europei volley 2023, quarti di finale Italia-Olanda: orario, dove vedere la partita in tv Adnkronos

Italia-Olanda di volley maschile oggi agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l'orario Sport Fanpage

BARI - Caccia alla semifinale degli Europei di volley per l'Italia di Fefè De Giorgi, campione d'Europa e del mondo in carica, che al PalaFlorio di Bari sfida oggi (12 settembre, ore 21) l'Olanda nei ...L'alzatrice azzurra, infatti, non è in grado di proseguire il collegiale a causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale 3°-4° posto dell'ultimo Europeo femminile.Italia-Olanda, tempo reale dei quarti di finale degli Europei di volley maschili. Si gioca a Bari in un PlaFlorio gremito e sold out da giorni.