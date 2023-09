Volley | Europei 2023 | Italia in semifinale Battuta l' Olanda al tie-break

(Di martedì 12 settembre 2023) Trascinata daI 5280 spettatori del PalaFlorio di Bari, l'di Fefè De Giorgi si qualifica per ladeglidibattendo per 3-2 l'nei quarti.Nelladi Roma gli Azzurri affronteranno la Francia il 14 settembre. Dall'altra parte del tabellone si...

