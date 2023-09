Volley | ANDIAMO A ROMA! L’Italia vince una battaglia di 5 set con l’Olanda ed è in semifinale agli Europei!

(Di martedì 12 settembre 2023)si è qualificata alle semifinali degli Europei 2023 dimaschile. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno sconfittoper 3-2 (19-25; 25-17; 25-16; 23-25; 15-12) dopo 129 minuti di autenticasportiva andata in scena di fronte ai 5.500 spettatori del PalaFlorio di Bari. La nostra Nazionale ha dovuto sopperire all’infortunio di Roberto Russo nel primo set (caduta male dal muro, si è fatto male alla caviglia sinistra ma non sembra nulla di grave), è rimasta scossa, è andata sotto per 0-1, ha dominato il secondo e il terzo set, poi ha subito l’iniziativa degli avversari nel quarto parziale (pur recuperando uno svantaggio di cinque punti) e ha tirato fuori il carattere dei giorni migliori in un tie-break altamente spettacolare. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono riusciti a ...

Alessia Orro non prenderà parte al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andrà in scena a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre. L'Italia dovrà fare a meno della sua palleggiatri ...Un’altra tegola sulla nazionale di volley femminile, dopo il fallimento agli Europei e il caso Egonu. Alessia Orro, palleggiatrice titolare e punto di riferimento da anni in azzurro, lascerà mercoledì ...Dopo tre intense settimane di lavoro in palestra, la Csi Clai Imola scende finalmente sul parquet per affrontare le prime amichevoli del suo lungo pre-campionato. La squadra di Nello Caliendo, conferm ...