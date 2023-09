“Volevano uccidermi” Il prete antispaccio trova il coraggio di denunciare tutto

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 settembre 2023) “Continuo a fare quello che faccio ogni giorno, non ho paura”. Don Coluccia, il sacerdote antimafia, rompe il silenzio a Storie italiane con Eleonora Daniele. Ospite della puntata del 12 settembre dice: “Per grazia di Dio sono qui, potevo non esserci e ringrazio gli uomini della Polizia di Stato. Cosa è successo? Io faccio queste marce contro lo spaccio, ero a Tor Bella Monaca, già in passato attenzionata da me perché avevo denunciato una crack house, un locale che veniva gestito per la droga da alcuni ragazzi e vedette. In questo quartiere non ci sono solo persone italiane ma anche molti nordafricani, sono legati alla criminalità e sono giovani”. Il sacerdote, che da sempre si batte per la legalità nelle periferie e vive sotto scorta, è stato vittima di un attentato a Roma. "Io stavo, lì stavo facendo la mia attività, poi ad un certo punto attraverso la strada, arriva questo ...