Vladimir Putin ha dichiarato che si sta preparando a una lunga guerra in Ucraina

In attesa di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong - Un ,è intervenuto al Forum economico orientale di Vladivostok dicendo che Mosca sta sviluppando nuove armi "laser, ipersoniche e a radiofrequenza". Poi ha difeso Trump sostenendo che le ...... commentando l'intervento del presidente russoal Forum economico dell'Estremo oriente in corso a Vladivostok. 'Oggi l'intero discorso fatto da, rivolto alle elites interne dopo ...Il presidente russoha dichiarato che si sta preparando a una lunga guerra in Ucraina, affermando che Kiev potrebbe sfruttare qualsiasi cessate il fuoco per riarmarsi e che Washington continuerà a vedere ...Il presidente della Russiaha criticato le incriminazioni contro Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti deve affrontare quattro processi, due dei quali relativi al tentativo di rovesciare il risultato ...

AGI - Il treno del leader nordcoreano Kim Jong Un è entrato in Russia in vista di un vertice con Vladimir Putin nei prossimi giorni, ha detto oggi l'agenzia di stampa statale Ria Novosti. Secondo ...Il presidente russo al Forum di Vladivostok afferma che lo stato di salute dell’economia russa è eccellente, condanna gli errori dell’Urss nel mandare i carri armati in Ungheria e Cecoslovacchia, non ...Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma di Stato un disegno di legge che propone di stabilire una nuova Giornata nazionale, quella del 30 settembre, dedicata alla riunificazione con ...