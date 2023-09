Vitamina F | proprietà | benefici e alimenti in cui trovarla

Leggi su dilei

(Di martedì 12 settembre 2023) LaF è uno dei nutrienti meno conosciuti dal pubblico ma altrettanto importanti per la salute umana di organi e tessuti. Si tratta di un gruppo di acidi grassi essenziali, noti come acidi grassi polinsaturi (PUFA), che comprende due categorie principali: acido linoleico (omega-6) e acido alfa-linolenico (omega-3) e in realtà anche l’acido arachidonico. In questo articolo, si esploreranno lee idellaF, insieme a una guida completa su doveneglie come integrarla al meglio per il benessere del sistema cardiovascolare, del cervello e dell’intero corpo. Tra iè possibile citare la capacità di tenere sotto controllo l’ossidazione del colesterolo, con ovvi vantaggi per la salute cardiovascolare. Come ...