Virginia Mihajlovic si commuove a “Verissimo” | “Alle mie nozze ho sentito la presenza di papà”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 12 settembre 2023), figlia del compianto Sinisamorto lo scorso dicembre a causa della leucemia, è stata ospite di Silvia Toffanin a “”. Subito dopo il suo ingresso in studio la conduttrice ha ricordato: “Ci siamo viste l’ultima volta qui per parlare di, purtroppo la vita è andata così”. La giovane è scoppiata in lacrime. “L’ultima volta che sono venuta qui abbiamo parlato di, è emozionante. Va bene, posso farcela” ha detto. Silvia Toffanin l’ha consolata: “Noi sempre con te, tu sei la sua bambina. Questa estate sei riuscita a sposarti”., a giugno, ha sposato Alessandro Vogliacco. “Era un anno che lo rimandavamo per, lui ci ...