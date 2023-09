Vince 2 milioni al Gratta e vinci | botte e insulti in Tribunale | la storia che sconvolge Verona

(Di martedì 12 settembre 2023) Finisce una amicizia, e finisce in. Tutta colpa di unfortunato, anzi fortunatissimo. Un operaio nel Veronesedi euro ma la gioia dura poco, perché due amici nonché colleghi di lavoro una volta ricevuta la notizia hanno deciso di denunciarlo e portarlo davanti a un giudice. L'accusa è di quelle pesanti e velenose: l'operaio, secondo quanto riferito in, avrebbe incassato i soldi da solo anziché dividerli con loro. I tre, Ricardo, Giovanni e Christian, avevano infatti acquistato un pacchetto diin comune, una loro piccola tradizione. Il patto era quello di dividere in parti uguali le eventualite, indipendentemente da quanto ammontasse il montepremi e da chi dei tre ...

