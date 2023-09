Villaggio Fantozzi | un paese nel Modenese celebra il ragionier Ugo

(Di martedì 12 settembre 2023) Fotogallery - Il, un mito creato da Paolo12/09/23 Fotogallery - Laura Pausini torna con 'Anime Parallele' 11/09/23 Fotogallery - Timothée Chalamet e Kylie Jenner agli US ...

Fotogallery - Il ragionier, un mito creato da Paolo12/09/23 Fotogallery - Laura Pausini torna con 'Anime Parallele' 11/09/23 Fotogallery - Timothée Chalamet e Kylie Jenner agli US Open 10/09/23 Fotogallery - ...A San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, domenica 1 ottobre, con i suoi 200 fra attori e figuranti ed i 20 set riprodotti, renderà omaggio alla figura dell'attore Paoloed al suo più celebre personaggio. Ospite d'eccezione, la ...Il "," con ben 200 attori e comparse, insieme a 20 set cinematografici accuratamente riprodotti, sarà inaugurato il 1° ottobre. Un ospite d'eccezione renderà l'evento ancora più ...Domenica primo ottobre il centro storico di San Felice sul Panaro ospiterà '', un grande tributo alla figura artistica di Paoloe al suo più celebre personaggio: il ...

Villaggio Fantozzi, nel Modenese omaggio al ragionier Ugo Agenzia ANSA

Fantozzi, tutta San Felice diventa un villaggio vacanze: il grande omaggio a Paolo Villaggio il Resto del Carlino

L'1 ottobre, a San Felice sul Panaro, 200 tra attori e figuranti ridaranno vita alle scene iconiche dei film del personaggio di Paolo Villaggio ...Il 1°ottobre si trasferirà a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, quando tutto il paese si trasformerà nel “Villaggio Fantozzi”. Saranno duecento fra attori e “mostruosi” figuranti con 20 ...Perché il paese si trasformerà in un grande “Villaggio Fantozzi” con una ventina di set ispirati ai film e duecento attori e figuranti che dalle 15 e 30 si muoveranno per le strade piene di bianchine ...