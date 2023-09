Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 settembre 2023)DEL 12 SETTEMBREORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO CON CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA A CAUSA DI UN TIR RIBALTATO IN DIREIZONE TERAMO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO INDIREIZONESUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA ESTRNA TRA PONTINA E DIRMAZIONESUD E TRA A24 E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA ...